В Азербайджане заблокирован доступ к сайту РИА Новости

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Доступ к сайту РИА Новости заблокирован в Азербайджане. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан и СМИ страны. Причиной блокировки могло стать упоминание на сайте российского информационного агентства «Нагорно-Карабахской Республики» и ее представителя. Азербайджан неоднократно заявлял, что административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах» не существует.

Распространение российским государственным информационным агентством клеветнической и сепаратистской информации, противоречащей территориальной целостности Азербайджана, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В министерстве отметили, что информация агентства не соответствует пункту о противодействии сепаратизму Декларации о союзническом взаимодействии, которое президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали в 2022 году.

В Telegram-каналах обратили внимание на публикации РИА Новости, вышедшие 3 июня, в которых упоминался «госминистр НКР Артак Бегларян».

В Азербайджане неоднократно заявляли, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». В Баку обращали внимание Министерства обороны РФ на недопустимость упоминания «Нагорно-Карабахской Республики» в официальных пресс-релизах.