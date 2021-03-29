Учёный рассказал, как можно ускорить темпы вакцинации в России

https://static.news.ru/photo/f092dc2e-9099-11eb-a39b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация в России может быть ускорена в случае, если за сделанную прививку гражданам будут предоставлять дополнительные выплаты и выходные. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, для россиян, которые прошли вакцинацию, имеет смысл вводить дополнительные преференции. К примеру, после прививки человеку можно предоставить пару дополнительных выходных дней. Возможно, отметил Вознесенский, темпы вакцинации ускорили бы и минимальные материальные компенсации. Для этого, сказал учёный, имеются основания. Дело в том, что человек, сделавший прививку, таким образом проявляет заботу не только о себе, но и об окружающих.

Также учёный предложил усилить информационную кампанию, цель которой привлечение внимания россиян к проблеме вакцинации. Однако принуждать делать прививку никого нельзя, так как эффект от подобного решения будет обратный. Вознесенский подчеркнул, что число желающих привиться будет ещё меньше, если начать «загонять» граждан на вакцинацию.

Кроме того, заявил учёный, темпы вакцинации ускорились бы при возможности выбора между тремя препаратами отечественного производства.

Люди смотрят, какие вакцины есть, чем они отличаются. И мне кажется, что вакцинация пошла бы быстрее, если бы в каждом прививочном кабинете было три наши вакцины на выбор. И лечащий доктор выбирал бы самую эффективную и безопасную для каждого человека. Тогда дело бы пошло быстрее, — цитирует Вознесенского «Радио 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что считает факт своей вакцинации от коронавируса важным, независимо от характера его освещения в СМИ. Поэтому он решил привиться непублично, в отличие от лидеров других стран.

Президент отметил, что сфальсифицировать вакцинацию на уровне глав государств совсем не сложно.