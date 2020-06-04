Учёный рассказал, как долго держится иммунитет к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/03c48f58-6d65-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал, как долго у человека может сохраниться иммунитет к COVID-19. По мнению эпидемиолога, специальные антитела класса G начинают вырабатываться уже со второй недели заражения.

Количество антител достигает пика на второй-третий месяц после заражения, и в этот период они представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более, — сообщил он в интервью «Российской газете».

Учёный отметил, что именно присутствие в крови иммуноглобулинов класса G свидетельствует о перенесённой в прошлом инфекции. Кроме того, тесты показывают содержание в крови иммуноглобулинов класса М. Они появляются в крови приблизительно через три недели после контакта с вирусом и исчезают примерно к 14-16 неделе с момента данного контакта. По их уровню можно судить о текущей или недавно перенесённой инфекции.

Врач обратил внимание на то, что тесты на антитела могут давать ложные результаты. Он посоветовал использовать тест ПЦР, который выявляет COVID-19 на гораздо более ранней стадии.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти не планируют проводить бесконечное и безграничное тестирование на коронавирусную инфекцию.

С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19. Записаться на прохождение теста можно только дистанционно, предварительная запись открыта на 14 дней вперёд. Планируется, что в Москве ежедневно будет проводиться до пяти тысяч бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу.