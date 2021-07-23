Учёный призвал честно рассказать людям о последствиях вакцинации

Людям необходимо раскрыть все «засекреченные» данные о возможных последствиях вакцинации от коронавируса. Об этом «Царьграду» заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

По мнению специалиста, открытость информации поможет пресечь волну домыслов и слухов вокруг прививок от COVID-19.

Я считаю, что засекречивание данных по побочным эффектам российских вакцин — это преступление. У наших очень немного в сравнении с американскими, — сказал Еделев.

Учёный напомнил, что у вакцинированных может повышаться температура и болеть место инъекции. Однако, по его словам, это «не смертельно и хорошо лечится». Также Еделев отметил, что вакцинация — это на 93% спасение от ковидной реанимации, где погибает до 80% пациентов.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления.