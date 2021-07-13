Врачи рассказали о побочных реакциях от второго компонента вакцины

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления, приводит слова доктора URA.RU.

Пациенты часто сравнивают реакцию на второй компонент с симптомами гриппа.

Люди сравнивают эти побочные эффекты с симптомами гриппа. Частые реакции: повышение температуры, боли в области укола, общее недомогание, слабость, — пояснил специалист.

Другой врач — терапевт широкого профиля Татьяна Романенко — в беседе с изданием отметила, что подобная реакция организма на вакцину является ожидаемой.

Когда мы проводим вакцинацию, организм пациентов может ответить повышением температуры, ломотой в костях, мышцах, но это не побочные действия вакцины, это просто реакция на введение вируса, то есть это ожидаемая реакция, — рассказала доктор.

При этом, предупреждает врач, если уже после первого компонента температура поднялась выше 39 градусов, то продолжать процедуру не стоит.

Если после первого компонента происходит сильно выраженная реакция, температура поднимается выше 39 градусов, тогда стоит подумать о целесообразности второго этапа вакцинации, — сказала Романенко.

Ранее сообщалось, что боль в месте укола после вакцинации возникает из-за большой концентрации вводимого вещества. Ещё укол может задеть нервные окончания, отсюда тоже болезненная реакция.