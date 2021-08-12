Учёный объяснил рост смертности от COVID-19, несмотря на вакцинацию

Количество смертей от коронавируса растёт в России, несмотря на вакцинацию, потому что прививки снижают летальность только при наличии иммунного ответа как минимум у половины россиян. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передаёт «Радио 1».

По его словам, очередной рекорд смертности был установлен из-за обострения хронических заболеваний, осложнений при течении болезни и «постковидным синдромом».

То есть это люди, которые давно заболели и в достаточно тяжёлой форме. Текущая летальность будет снижаться по мере увеличения количества иммунизированных людей. Это станет заметнее, когда у более 50% населения сформируется иммунитет к данной инфекции, — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что при сохранении текущих темпов вакцинации коллективный иммунитет удастся сформировать ближе к ноябрю.

12 августа в России было зафиксировано рекордное количество летальных исходов среди заразившихся коронавирусом — 808 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 168 049 жителей страны.

За сутки выявлено 21 932 новых случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших в настоящее время превышает 6,5 млн человек.