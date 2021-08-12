В России зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество летальных исходов среди заразившихся коронавирусом — 808 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 168 049 жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За сутки выявлено 21 932 новых случая заражения COVID-19. Общее количество заболевших в настоящее время превышает 6,5 млн человек. С начала пандемии от коронавируса вылечились более 5,8 млн россиян. Из них 20 195 были выписаны из больниц за прошедшие сутки.

В Москве за сутки зафиксировано 2294 случая заражения. Скончались 56 жителей столицы и 3329 выздоровели. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Московская область. Затем идут Нижегородская, Ростовская и Свердловская области.

Ранее сообщалось, что главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе визита в Центр управления регионом (ЦУР) Забайкальского края ответил на вопросы журналистов и развенчал несколько популярных мифов о коронавирусе.