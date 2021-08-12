Проценко развенчал популярные мифы о коронавирусе

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе визита в Центр управления регионом (ЦУР) Забайкальского края ответил на вопросы журналистов и развенчал несколько популярных мифов о коронавирусе. Об этом пишет Lenta.ru.

ЦУР вместе с краевым Минздравом обрабатывает вопросы жителей региона, связанные с вакцинацией. За последнюю неделю в центр поступило 67 заявок от граждан, сомневающихся в необходимости прививки. Руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков рассказал, что часто граждане слышат о якобы случаях, когда пациенты попадают в реанимацию после вакцинации, однако «это фейк».

В свою очередь Проценко подчеркнул, что с вакцинацией от коронавируса связано множество мифов. В частности, многие сомневаются из-за новизны вакцины.

Говорят, что у нас новая вакцина. Но ведь это те технологии, которые реализованы были в научном плане не один год назад, — пояснил медик.

Эксперт также развенчал популярный миф о том, что место укола якобы способно примагничивать предметы. Проценко добавил, что в третью волну пандемии у пациентов всё реже пропадают обоняние и осязание, которые многие считают основными симптомами заражения.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что осенью может начаться новая волна коронавируса. Тем не менее российская система здравоохранения готова к этому.