Проценко заявил о возможной новой волне коронавируса осенью

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что осенью может начаться новая волна коронавируса. Тем не менее российская система здравоохранения готова к этому. Его слова приводит РИА Новости.

Опасения эти есть. Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей... Это позволяет говорить, что у нас нет страха <...> перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре, — сказал он.

Он считает, что сейчас появление новой волны COVID-19 во многом зависит от населения, от гражданской позиции россиян и их отношения к вакцинации. Медик отметил, что для этого созданы все условия, поэтому нужно вакцинироваться, чтобы осенью защититься от коронавируса.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» «де-факто» получила международное признание.