Мясников заявил о признании «Спутника V» в мире

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» «де факто» получила международное признание. Об этом заявил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Несмотря на бешеное сопротивление, «Спутник V» «де факто» получает международное уважение и признание. 9 млн привившихся в Аргентине, всё Сан-Марино, миллионы в других странах, та же Венгрия... ВОЗ к середине сентября признает «Спутник» наравне с другими, — пояснил специалист.

Мясников добавил, что неслучайно российский препарат получил такое название, так как «Спутник V» «ворвался в сознание человечества, как космический рукотворный объект, сделанный в СССР».

Ранее Мясников оценил необходимость вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже перенёс заболевание. Он указал, что иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали болезнь, но значительно хуже от новых штаммов. Вакцинация способствует повышению иммунитета и даёт надёжную защиту против всех известных на сегодня разновидностей вируса.