Мясников оценил необходимость прививаться переболевшим коронавирусом

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале написал, стоит ли переболевшим коронавирусом и имеющим антитела делать прививку.

По его словам, были проведены «большие исследования», в которых изучали способность иммунитета противостоять COVID-19 у переболевших вирусом, не переболевших и привившихся людей, а также переболевших, но вакцинированных.

Исследование показало, что иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь и значительно хуже от новых штаммов, таких как «дельта» и «бета».

Иммунитет переболевших плюс вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надёжно покрывает от всех известных на сегодня штаммов, включая «дельту», — объяснил Мясников.

Ранее в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что штамм коронавирусной инфекции «дельта» скоро станет доминирующим в мире. Также специалисты пока не знают, почему этот вариант заболевания присутствует в одних странах, а в других его нет.