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В Чите отреагировали на жалобы гражданина КНР, который был госпитализирован с коронавирусом в одну из забайкальских больниц. По словам медиков, пациент находится под постоянным наблюдением и получает всю положенную медпомощь.

Обязательно проводится трёхразовая уборка помещения. Питание у пациента четырёхразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов, — рассказал «Интерфаксу» главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук. Он...