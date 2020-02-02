https://static.news.ru/photo/38970dbc-45b2-11ea-b5b4-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Академик Российской академии наук (РАН) Александр Чучалин навал неэффективным рекомендованный Минздравом препарат от коронавируса. Речь идёт о рибавирине. По словам учёного, это лекарство не оправдало ожидания медиков во время предыдущих коронавирусных вспышек.
Тогда лекарственные препараты быстро оценивались — их эффективность и безопасность. Рибавирин тоже был протестирован, и международные эксперты под эгидой ВОЗ сказали, что он неэффективен, — рассказал он в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что на данный момент лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Такова официальная позиция экспертов Всемирной организации здравоохранения.
Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.