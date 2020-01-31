https://static.news.ru/photo/f4f09b40-4404-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Новый коронавирус может передаваться не только через слизистую глаз. Как заявили вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.

Это происходит путем самозаражения, когда здоровый человек дотрагивается до предметов, на поверхности которых могут оказаться капли слюны и выделений носоглотки больного, а затем прикасается к своим слизистым оболочкам, — пояснил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

Как отмечают эксперты, теоретически заражение половым путём также нельзя отметать, однако, если это произойдёт, будет сложно понять, что инфицирование произошло именно так, поскольку «в процессе задействованы не только слизистые половых органов». Кроме того, есть риск заразиться инфекцией в кресле стоматолога. Несмотря на то,что вирус пока мало изучен, такую вероятность отметать нельзя, считают специалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.