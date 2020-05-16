Учёные в РФ уже могли испытать на себе вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Разработчики часто испытывают препараты на себе или своих родственниках. Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что в России это уже произошло.

Разработчики очень часто испытывают на себе препарат, <...> чтобы быть уверенным в качестве соответственно той продукции, которую они выдают, — цитирует его ТАСС.

Гинцбург добавил, что это не имеет никакого отношения к официальным клиническим испытаниям. Кроме того, по его словам, если вакцину проверит на себе разработчик, он не будет афишировать это. Он не исключил, что в России это уж могло произойти.

Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от COVID-19 появятся в РФ к концу июля 2020 года. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.