Учёные рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 в Великий пост

https://static.news.ru/photo/d22d41aa-84bb-11eb-b75a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желающим привиться от COVID-19 во время соблюдения Великого поста можно не откладывать вакцинацию, но таким людям следует соблюдать определённые правила питания, считают российские учёные.

Научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов напомнил, что Церковь разрешает послабления для больных и проходящих медицинские процедуры.

Поскольку вакцинация — существенная медицинская процедура, я думаю, что Церковь одобрит некоторые «отклонения» от строгих требований. Потому что мясо — это белок, важный момент в процессе иммунизации. Выработка антител и все «реагирующие» моменты связаны с физиологией. Лучше себя не изнурять. Я думаю, что каждый, обсудивший вопрос с батюшкой, получит одобрение и понимание, — сказал специалист в беседе с РБК.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что сбалансировано питаться нужно всегда, в том числе в пост. Она признала, что белки животного происхождения в других обстоятельствах можно заменить растительными, но подчеркнула, что вакцинация является особым обстоятельством.

Возможно, в этом году тому, кто собирается вакцинироваться, есть смысл пожертвовать постом или начать его позже, — сказала Попович.

Тем, кто всё-таки решился привиться в пост, специалист рекомендовала употреблять больше клетчатки и белка любого происхождения.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что при грамотном соблюдении поста, не переходящем в голодание, вакцинация рисков не несёт, а значит, прививку можно не откладывать.

Вакцинация не требует диеты или её отсутствия, не требует мяса, жиров, ничего особенного. Я считаю, что риска для здоровья тут нет. Постящийся не голодает. Просто отказывается от каких-то продуктов, ослабления организма не происходит, — заключил учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-диетолог Ирина Тимонина рассказала, как избежать негативных последствий от резкого изменения рациона. Тимонина напомнила, что резкий переход на непривычную диету — всегда стресс для человеческого организма. Медик напомнила, что во время поста важно обеспечивать организм белками растительного происхождения.