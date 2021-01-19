Учёные рассказали о новом способе выявить COVID-19 до появления симптомов

https://static.news.ru/photo/400363ce-5a57-11eb-99a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О заражении коронавирусной инфекцией до появления первых симптомов болезни могут сообщить смарт-часы. Об этом заявили американские учёные из клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Специалисты применяли смарт-часы производства трёх разных компаний для диагностики коронавируса на ранних стадиях. Исследование показало, что гаджеты могут выявить признаки заболевания за неделю до появления симптомов болезни.

В рамках эксперимента у пациентов отслеживалась вариабельность, что означает изменение интервалов между началами сердечных ритмов. Этот показатель служит критерием оценки работы именной системы. Как выяснили учёные, малая вариабельность является признаком заражения COVID-19. Высокая, наоборот, может служить сигналом того, что организм самостоятельно справляется со стрессом.

В исследовании участвовали 300 сотрудников американской клиники, носившие умные часы с 29 апреля по 29 сентября. Как рассказали CBS News учёные, данные о низкой вариабельности сердечного ритма всякий раз сигнализировали о заражении коронавирусной инфекцией. Специалисты отметили пользу использования смарт-часов, так как, согласно данным официальной статистики, большая часть заболевших COVID-19 в США были заражены бессимптомными носителями болезни.

Учёные рекомендовали настроить свои умные часы таким образом, чтобы они сигнализировали при повышении пульса или появлении нетипичной вариабельности. По мнению доцента клиники Маунт-Синай Роба Хиртена, это хороший неинвазивный способ выявления заболевания на ранних стадиях.

Как сообщал NEWS.ru, cпециалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ выявить у пациентов наиболее высокий риск развития тяжёлых осложнений COVID-19 по результатам анализов крови.