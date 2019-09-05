https://static.news.ru/photo/59fb3fa0-d00f-11e9-8666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Группа американских учёных из Государственного университета Оклахомы выяснила, что курение обычных и электронных сигарет ухудшает качество сна.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого установили, что любители сигарет и вейпов чаще испытывают проблемы со сном, чем те, кто не курит вообще. Кроме того, оказалось, что люди, предпочитающие электронные сигареты, используют снотворные препараты чаще остальных.

Ведущий автор исследования, доктор Эмма Бретт отметила, что даже неежедневное использование электронных сигарет влияет на ухудшение сна, передаёт Journal of Sleep Research .

Как писал News.ru, член координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков рассказал, что курение электронных сигарет не так безопасно, как мы привыкли считать. Необходимо более строго регулировать рынок электронных средств доставки никотина (ЭСДН), которые повышают риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.