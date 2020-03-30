https://static.news.ru/photo/d49bbcf2-7222-11ea-9f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения коронавируса, разработаны в России с участием специалистов Российской академии наук. Об этом заявил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

По его словам, на фоне пандемии COVID-19 учёных из Китая заинтересовал противовирусный препарат триазавирин. Его создали несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН, сообщает РИА Новости.

Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции, — пояснил академик.

Чехонин отметил, что также создана схема синтеза противовирусного препарата фавипиравир. Его придумали в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами, к которым относится и COVID-19. Над ней работали в Институте органического синтеза и московском Институте органической химии имени Зелинского.

Третьим актуальным препаратом является фортепрен. Его создали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с тем же Институтом органической химии. За основу был взят фоспренил, который применяют для лечения коронавирусных инфекций у животных, — заключил академик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разные формы протекания заболевания COVID-19 у людей объясняются разным видом их заражения. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова. По её словам, можно заразиться вирусом, который прошёл через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно — непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. От этого может зависеть и то, как будет протекать болезнь, считает профессор.