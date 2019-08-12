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Количество крупой пресноводной рыбы в последние десятилетия сократилось на 94%. Об этом сообщили экологи. По их данным, массовое вымирание видов приведёт к изменению экосистем во всём мире.

Эксперты проанализировали состояние свыше 120 видов речной и озёрной «мегафауны». При подсчёте рыб учитывались только крупные особи весом более 30 кг.

Подобные итоги наблюдений сильно шокируют. Мы даже не можем понять, возможно ли спасение некоторых вымирающих видов, так как у нас просто нет точных данных по их численности. К примеру, в акватории Меконга ситуация близка к критической, и некоторые виды, такие как гигантские сомы и карпы, уже могли исчезнуть с лица Земли, — заявил Фэнчжи Хэ.

Он напомнил, что в истории жизни на Земле было пять крупнейших массовых вымираний видов. Самым значительным оказалось «великое» Пермское вымирание. Тогда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету. Выживанию животных угрожают не только хищническая рыбная ловля и браконьерская охота, но и глобальное потепление, которое спровоцировал человек. Млекопитающие просто не успевают приспособиться к новым условиям, этот факт ведёт к их массовой гибели, говорится в журнале Global Change Biology.

Ранее, как News.ru писал, с 1 января 2020 года в России вступят в силу новые правила любительской рыбалки. Закон запрещает использовать при вылове рыбы сети, а также электроудочки. Также согласно нововведениям будут установлены суточные нормы вылова рыбы.