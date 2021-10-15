Учителям показали лайфхак, как найти учеников с телефонами на контрольной

В Сети опубликовали ролик, где в одной из китайских школ учитель успешно определил списывающего ученика. Для этого педагог выключил свет в помещении, после чего лицо недогадливого старшеклассника подсветилось от экрана мобильного телефона.

Когда ученик понял, что попался, он засмеялся и отдал телефон учителю. Другие дети тоже заулыбались и продолжили честно выполнять свои задания. Пользователи похвалили китайского педагога за сообразительность.

Ранее психолог Никита Карпов рассказал, как легко и даже весело разбудить ребёнка в школу. Специалист порекомендовал родителям заранее подготовить все необходимые вещи для быстрого выхода утром.

При этом психолог отметил, что родителям следует вставать чуть раньше, чтобы без суеты и нервов «ласково разбудить ребёнка». Детям необходимо некоторое время, чтобы прийти в себя, поэтому категорически нельзя, по мнению эксперта, кричать или стучать по двери детской комнаты.

В то же время в Роспотребнадзоре также заявили, что школьников необходимо переводить на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей. При этом глава ведомства призвала родителей следить за здоровьем своих детей.