Мэтт Бэиш, учитель высшей школы из Айовы, США, оставил в Facebook угрожающий комментарий под постом о шведской экоактивистке Грете Тунберг и был уволен руководством учебного заведения.
Пост, в котором сообщалось о визите 16-летней защитницы окружающей среды в Айову, опубликовал его коллега. Бэиш написал в комментариях, что жалеет об отсутствии у него снайперской винтовки, передаёт
Другие учителя возмутились таким высказыванием, руководство школы инициировало расследование инцидента и отстранило скандального преподавателя от работы.
Как писал News.ru ранее, шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг поставила новый статус в соцсети Twitter, переписанный после комментария президента РФ Владимира Путина по поводу её выступления в ООН.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен