https://static.news.ru/photo/aa94382c-e991-11e9-b259-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Instagram

Мэтт Бэиш, учитель высшей школы из Айовы, США, оставил в Facebook угрожающий комментарий под постом о шведской экоактивистке Грете Тунберг и был уволен руководством учебного заведения.

Пост, в котором сообщалось о визите 16-летней защитницы окружающей среды в Айову, опубликовал его коллега. Бэиш написал в комментариях, что жалеет об отсутствии у него снайперской винтовки, передаёт LADbible .

Другие учителя возмутились таким высказыванием, руководство школы инициировало расследование инцидента и отстранило скандального преподавателя от работы.

Как писал News.ru ранее, шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг поставила новый статус в соцсети Twitter, переписанный после комментария президента РФ Владимира Путина по поводу её выступления в ООН.