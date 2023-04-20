Учительница литературы выступила против русской классики в школах Учительница Борода призвала отложить знакомство детей с русской классической литературой

Школьникам необходимо показать, что чтение может быть для удовольствия, поэтому их нужно знакомить не столько с классической литературой, сколько с книгами, соответствующими их возрасту, считает учительница литературы и писательница Елена Борода. В беседе с «Газетой.ру» она призвала не давить на учеников в вопросах чтения.

Литература по возрасту поможет сформировать читателя, который пойдет своим путем и в перспективе дорастет до классики сам. Все-таки чтение сложных книг требует переработанного человеческого опыта, — высказала мнение педагог.

По ее словам, рассуждения многих учителей в духе «пусть узнают хотя бы в школе» на самом деле выливаются в то, что дети выходят из одиннадцатого класса, ненавидя русскую литературу.

Лучше пусть Достоевский и Толстой пройдут мимо, чем дети будут читать их через не хочу и не могу, — считает учительница литературы.

Ранее исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин предложил создать специальную государственную структуру по разбору жалоб на ЛГБТ-литературу. По его мнению, сейчас алгоритма борьбы с такой литературой не существует, и она происходит по хаотичному принципу «кто-то что-то увидел».