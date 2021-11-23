Историк усомнился в возможности воссоздать советское образование

Воссоздать советское образование в деталях не удастся, но можно взять его некоторые позитивные черты, заявил заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. Он считает, что стоит использовать современные возможности, опираясь на опыт отечественных педагогов. Резко отменять единый государственный экзамен (ЕГЭ) нельзя, так как это травмирует детей, передает «Газете.Ru».

Но грамотно, неспешно, без хаоса, без нажимов директивных можем отойти от неё, сохранив как один из вариантов для тех, кто предпочитает эту систему. Таких людей немало. Система внедряется 20 лет, поэтому люди привыкли некоторые, надо их уважать. Постепенно отходим от неё как от генеральной линии, сохраняя на периферии, а возможно, в резерве, — рассказал Снегуров.

Он добавил, что в школах стоит внедрить творческое начало, как раз заимствованное из советской модели. Необходим искренний диалог между учениками, учителями и родителями, а также внимание к фундаментальным наукам. Помимо этого, по мнению Снегурова, нужно возрождать методические приёмы обучения.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для учащихся, он выступил за его отмену и возврат к советской системы образования. Более того, Бастрыкин предложил отказаться от градации степеней высшего образования.

Рособрнадзор назвал полный отказ от аттестации в форме ЕГЭ необоснованным. В ведомстве считают, что такая мера снизит качество образования в российских школах.