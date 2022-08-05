Учитель рассказала, чему надо научить ребенка к первому классу Учитель Мушта: первоклассник должен уметь считать до десяти и делить слова по слогам

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отправляясь в первый класс, ребенок должен уметь считать до десяти, знать имена, адрес и номер телефона своих родителей, а также делить слова на слоги, различать цвета и животных, заявила «Газете.Ru» руководитель отдела методики преподавания образовательной компании Нина Мушта. Она добавила, что дошкольникам вовсе не обязательно уметь хорошо читать или знать таблицу умножения.

В этом возрасте достаточно знать названия животных, уметь отличать друг от друга времена года, считать до десяти, делить слова на слоги, рисовать линии и фигуры, а также выделять цвета, — отметила Мушта.

Она уточнила, что ребенок в первую очередь должен обладать непредметными знаниями: то есть мог рассказать о себе и своих интересах, а также выстраивать диалог со сверстниками и педагогами. По мнению учителя, детей стоит научить выполнять элементарные просьбы взрослых и ознакомить его с правилами поведения в обществе.

Имеется в виду, что дошкольник умеет общаться со сверстниками, знает основные правила поведения в обществе и готов слушать и выполнять простые распоряжения взрослого. Дошкольник — взрослеющий ребенок, который уже может находиться в социуме без родителей, — резюмировала Мушта.

Ранее стало известно, что больше 50 тысяч рублей придется потратить родителям первоклассников в 2022 году. Если в прошлом году стандартный набор первоклассника, куда входили официальный костюм, туфли, спортивный костюм и канцпринадлежности, стоил не более 24 тысяч рублей, то теперь эта сумма значительно увеличится из-за подорожания логистики и европейских марок одежды.