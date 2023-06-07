Ученый объяснил важность возвращения черчения в школы Ученый Хэкало назвал черчение полезным для когнитивных способностей школьников

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Вернуть черчение в российские школы необходимо для того, чтобы развивать когнитивные способности учеников, считает доктор физико-математических наук Сергей Хэкало. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что поддерживает инициативу президента РФ Владимира Путина о введении этой дисциплины в российских школах в 2024 году.

Основные когнитивные способности, в том числе к быстрому принятию решений, к стрессоустойчивости, как раз закладываются благодаря математике. Черчение — это одна из областей математики, которая изучается вне предмета. Деталь, эскиз, реконструкция здания должны быть выстраданы рукой, а, следовательно, и мозгом, — пояснил ученый.

По его словам, развитие этих навыков в школьном возрасте поможет человеку в его дальнейшей жизни. Эксперт высказал мнение, что вводить черчение лучше в 8 классе, потому что этот предмет неразрывно связан с геометрией. Школьный курс черчения при этом должен длиться не менее двух лет, а преподавать дисциплину могут учителя технологии или математики, для которых при необходимости можно организовать курсы повышение квалификации, предложил Хэкало.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вернуть в российские школы уроки черчения со следующего учебного года. Такая мера позволит укрепить кадровый потенциал промышленности.