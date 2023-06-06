Путин поручил вернуть в школы уроки черчения Путин поручил ввести черчение в российских школах с начала 2024-2025 учебного года

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Президент России Владимир Путин поручил вернуть в российские школы уроки черчения, начиная со следующего учебного года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — 1 августа 2023 года, ответственным за его исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю, — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала «катастрофически огромным» объем заданий, который школьники получают на дом. По мнению парламентария, объем домашней работы следует сократить, но совсем отменять ее не следует.

В начале июня профессор факультета права НИУ ВШЭ и Финансового университета при правительстве России Марина Буянова заявила, что принятый Госдумой закон об упрощении найма подростков на работу позволит многим старшеклассникам уже этим летом официально трудоустроиться.