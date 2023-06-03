В ГД назвали «катастрофически огромным» объем школьных домашних заданий Депутат ГД Лантратова: домашние задания в школах «катастрофически огромные», их надо сократить

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с NEWS.ru назвала «катастрофически огромным» объем заданий, который школьники получают на дом. По мнению парламентария, объем домашней работы следует сократить, но совсем отменять ее не следует.

Домашняя работа — возможность закрепить полученные знания, изучить что-то новое, поэтому для закрепления уроков домашняя работа нужна. Но! При этом тот объем домашней работы, который есть, он катастрофически огромный, я вижу, что дети элементарно не успевают погулять, — сказала депутат.

Она отметила, что школьникам, помимо выполнения домашней работы, приходится нередко заниматься с репетиторами. По причине загруженности им не хватает времени на то, чтобы общаться со сверстниками, гулять и заниматься спортом. Парламентарий также добавила, что родители, помогающие школьникам, жалуются на непонятные домашние задания.

Совсем отменить домашнее задание я бы не поддержала, а вот сделать его адекватным, сократить объем — безусловно нужно, — заключила Лантратова.

Накануне вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что в России настало время, когда необходимо отменить домашние задания для школьников. Он заявил, что подобная практика является общемировой и разгрузка детей и преподавателей только пойдет всем на пользу. Он также пояснил, что идею инициативы ему подал сын.