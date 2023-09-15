Ученые в Севастополе впервые размножили особо жизнестойких устриц В Севастополе ученые получили потомство от жизнестойких дальневосточных устриц

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Специалисты Института биологии южных морей РАН в Севастополе получили первую партию потомства от дальневосточных устриц, которые более приспособлены к жизни в Черном море, чем европейские, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» сотрудник института, доктор биологических наук Виталий Рябушко. По его словам, ученые отобрали устриц-производителей вида Magallana gigas родом с Дальнего Востока, от которых получили около миллиона личинок.

Как пишет издание, сегодня в стенах института доращиваются около 800 тысяч устриц, а 10 тысяч моллюсков готовятся к пересадке в море для дальнейшего роста и размножения в естественной среде. Гигантская устрица Magallana gigas, родина которой — моря Дальнего Востока, устойчива к грибковым заболеваниям, благодаря чему ее выращивают во всем мире.

В России потребляется более 4 тысяч тонн устриц в год, а, для сравнения, во Франции производится около 150 тысяч тонн. Из-за введенных санкций прекратились поставки в Россию молоди устриц — спата из европейских питомников, что негативно отразилось на всей отрасли, — рассказал Виталий Рябушко.

По его словам, задачей ученых Института биологии южных морей является создание племенного поголовья устриц отечественной селекции, которые могли бы достигать товарного вида всего за один год и не терять вкусовых качеств во время нереста, как это происходит в природе.

В результате селекции мы сможем вырастить в питомнике такую молодь, <...> которая будет лучше приспособлена для жизни в Черном море, чем завезенный из Европы спат, выживаемость которого, по данным морских фермеров, находится на уровне 10%, — подчеркнул эксперт.

Ранее врач-уролог, андролог Алексей Волков рассказал, что употребление продуктов с высоким содержанием цинка, в частности, устриц, способствует выработке тестостерона — главного «мужского» полового гормона, отвечающего за нормальную работу половой системы. Также тестостерон способствует развитию мышечной системы, росту волос и нормализации метаболизма.