Уролог перечислил продукты, полезные для мужской потенции Уролог Волков: продукты с содержанием цинка способствуют повышению тестостерона

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Тестостерон является главным гормоном, улучшающим работу половых органов мужчины, а также способствующим развитию мышечной системы, росту волос и нормализации метаболических процессов в организме, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-уролог, андролог Алексей Волков. Он отметил, что повышению и поддержанию уровня тестостерона помогает употребление продуктов с высоким содержанием цинка.

Это, в частности, устрицы, содержащие большое количество цинка. Этот микроэлемент не только естественным образом способствует повышению уровня тестостерона, но и влияет на качество спермы и здоровье репродуктивной функции, — пояснил врач.

Кроме того, по словам специалиста, напрямую влияет на уровень тестостерона и наличие в организме магния. Источником этого микроэлемента является зелень, которую врач порекомендовал включить в рацион.

Выработке «мужского» гормона способствуют и куриные яйца, содержащие белок, витамин D и омега-3 жирные кислоты, продолжил андролог. Богата этими кислотами и жирная рыба: скумбрия, сельдь, форель.

Кроме того, медик порекомендовал включить в рацион ягоды, особенно вишню и гранат — они богаты антиоксидантами, которые защищают клетки, вырабатывающие тестостерон. Также выработке этого гормона помогает горький шоколад.

Специалист пояснил, что мужское здоровье, как репродуктивное, так и физическое, в значительной степени зависит от уровня тестостерона в организме. Этот гормон оказывает сильное влияние на работу половых органов, половое поведение, формирование мышц, рост волос и нормализацию обмена веществ.

По словам уролога, поддерживать оптимальный уровень тестостерона помогут также умеренные физические нагрузки, полноценный отдых, минимизация стрессовых ситуаций, а также регулярная сексуальная активность.

Ранее Алексей Волков предупредил, что сидячий образ жизни может обернуться для мужчин проблемами с потенцией. Врач уточнил, что отсутствие физической активности приводит к угнетению мышечных и сосудистых функций организма, повышает риск аденомы предстательной железы.