Ученые рассказали об эффективном способе выращивать рассаду в темноте Ученые из Калифорнийского университета обнаружили эффективный способ выращивания рассады в темноте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Калифорнийского университета открыли новый способ выращивания растений в темноте. Согласно исследованию, предлагаемый ими подход позволит выращивать рассаду в 18 раз более эффективнее, нежели при стандартных природных условиях, о чем говорится на сайте учебного заведения.

Ученые предлагают людям использовать искусственный фотосинтез. По их словам, при натуральном выращивании растения получают от солнца лишь 1% солнечной энергии. Этот показатель можно увеличить до 18%.

В ходе двухэтапного процесса у специалистов получилось выработать ацетат из углекислого газа, электричества и воды. Благодаря ацетату растения смогли расти, находясь в полной темноте. Как заявляют авторы исследования, при использовании специальных солнечных панелей этот метод будет в разы эффективнее.

С помощью нашего подхода мы стремились определить новый способ производства продуктов питания, который мог бы преодолеть ограничения, обычно накладываемые биологическим фотосинтезом, — объяснил один из членов исследовательской команды Роберт Джинкерсон.

Ученые считают, что применение искусственного фотосинтеза в сельскохозяйственном производстве поможет пережить голод в случае резкого изменения климата. Также они считают, что в будущем эту технологию можно будет использовать при колонизации Луны и Марса.

Ранее в передаче «Вести Подмосковья» были названы овощи для выращивания на балконах и подоконниках квартир. Эксперты заявили, что лучше всего выбирать неприхотливые культуры, например кабачки: они вырастут меньшего размера и за ними нужно ухаживать, но своих вкусовых качеств они не потеряют.