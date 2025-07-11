Неубиваемая лиана! Эти цветы выживут в палящее солнце и сибирские морозы

Неубиваемая лиана! Эти цветы выживут в палящее солнце и сибирские морозы

Если вам нужна неубиваемая лиана, которая выживет у забора в любую погоду — от палящего солнца до сибирских морозов, обратите внимание на эти цветы, которые, вырастая, создают поистине живучую изгородь.

Жимолость каприфоль — эта лиана выдерживает морозы до –30 °C, не боится жары и затяжных дождей, а ее душистые цветы привлекают бабочек все лето.

Еще один вариант — клематис тангутский, который цветет с июня до заморозков ярко-желтыми колокольчиками, не требует сложного ухода и растет даже на бедных почвах. Для тенистых мест подойдет плющ обыкновенный — он вечнозеленый, создает плотный ковер листвы и не боится ни холода, ни сырости.

Эти лианы не только украсят забор, но и защитят участок от пыли и шума, не захватывая территорию, как девичий виноград!

Ранее был назван цветок, который отлично цветет в кашпо в тени, — идеальная замена петуниям.