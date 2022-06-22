Ученые рассказали, как определить признаки скорой смерти Ученые из Бразилии выяснили, как человеку после 50 лет определить признаки приближающейся смерти

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Ученые из Бразилии обнаружили способ определения признаков приближающейся смерти пожилого человека. Согласно проведенному исследованию, те люди, которые не смогут пройти «тест фламинго», с большой долей вероятностью умрут в течение 10 лет, пишет журнал BMJ.

Сам «тест фламинго» представляет из себя стойку на одной ноге в течение 10 секунд. Как показали результаты исследования, у пожилых людей, которые не могут удержать равновесие, чаще всего выявляются различные сердечные заболевания. 84% испытуемых, кто не смог совладать с балансом, скончались в течение 10 лет с момента проведения теста.

Старение связано с прогрессирующим ухудшением физической формы и снижением или ухудшением компонентов аэробной и неаэробной физической формы, включая мышечную силу, гибкость, равновесие и состав тела. Также хорошо известно, что сочетание ожирения и потери гибкости и равновесия вредно для общего состояния здоровья, делая пожилых людей с ослабленным здоровьем более склонными к падениям и другим серьезным неблагоприятным последствиям для здоровья, — сказано в исследовании.

Специалисты изучили две тысячи человек в возрасте от 51 до 75 лет, 68% из них были мужчинами. 348 испытуемых не смогли удержать равновесие, из них 84% скончалось в течение 10 лет, в основном из-за рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательной системы.

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