Ученые предложили размещать на шоколадках устрашающие картинки Ученые из Кембриджского университета предложили размещать устрашающие картинки на шоколадках

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Ученые из Кембриджского университета предлагают размещать на шоколадных батончиках специальные этикетки, которые предупредят их потребителей о возможных последствиях в случае поедания лакомства. Так специалисты хотят рассказать о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и рака, сообщает Daily Mail.

В качестве эксперимента ученые предложили добровольцам из Великобритании три разных вида батончиков: на первом из них был нанесен дисклеймер, предупреждающий о вреде лишних калорий и возможном ожирении, на втором была изображена мертвая собака, третий же вид находился в стандартной упаковке. Исследователи заметили, что участники первых двух групп долго размышляли, стоит ли покупать нездоровую пищу, и более 60% в конечном итоге приобрели вместо батончиков фрукты. Специалисты отмечают, что подобная инициатива может реально помочь людям задуматься о своем здоровье.

Также они заявили, что планируется создать картинки, аналогичные тем, что наносят на пачки сигарет — устрашающее изображение и текст на белом фоне. В первую очередь предлагается в таком стиле оформить этикетки батончиков брендов Galaxy, Mars, Dairy Milk и Snickers.

Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о пользе горького шоколада при борьбе с сердечными заболеваниями. По ее словам, лакомство нормализует артериальное давление и снижает риск возникновения новых болезней.