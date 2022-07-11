Сердечникам предложили питаться горьким шоколадом Диетолог Стародубова посоветовала при сердечных заболеваниях питаться горьким шоколадом

Фото: matka via www.imago-images.de/Global Look Press

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о пользе горького шоколада при борьбе с сердечными заболеваниями. По ее словам, лакомство нормализует артериальное давление и снижает риск возникновения новых болезней, передает РИА Новости.

Умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга, — подчеркнула диетолог.

Согласно ее утверждению, употреблять горький шоколад необходимо в меру — не более 25 граммов в день. По словам врача, желательно есть этот продукт в первой половине дня. Шоколад должен содержать не менее 70% какао-бобов, а количество сахара не должно превышать 25%.

По вопросу употребления шоколада людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом, — уточнила Стародубова.

Ранее руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева заявила, что под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов может измениться действие лекарств на организм. По её словам, пациентам с кардиологическими проблемами следует гулять, работать в огороде и планировать походы в магазин или к врачу до 11 утра и после 17 часов вечера.