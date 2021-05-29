Минпросвещения: следующий учебный год школьники начнут за партами

https://static.news.ru/photo/edefc214-c1e2-11eb-bc73-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Новый учебный год в российских образовательных учреждениях предполагается начать в очном формате. О вероятности дистанционного обучения речь пока не идёт, сообщил на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

Таким образом, если не произойдёт нового всплеска заражений коронавирусом, школьники 1 сентября сядут за парты.

Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном, очном формате, — заявил Кравцов.

Ранее, как сообщалось, в Государственную думу был внесён законопроект, который предполагает отказ от дистанционного обучения для программ начального, основного и среднего общего образования. Как было сказано в пояснительной записке, при удалёнке очная форма образования фактически подменяется очно-заочной или даже заочной.

В свою очередь Кравцов ранее заявлял , что сейчас в России лишь несколько школ находятся на дистанционном обучении. Большинство учебных заведений работают в обычном режиме.

По словам министра, созданная в России цифровая среда, включающая отечественные систему видео-конференц-связи и социальную сеть, дополняет классическое образование и повышает его качество.