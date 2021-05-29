Минпросвещения: следующий учебный год школьники начнут за партами

Новый учебный год в российских образовательных учреждениях предполагается начать в очном формате. О вероятности дистанционного обучения речь пока не идёт, сообщил на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.
Таким образом, если не произойдёт нового всплеска заражений коронавирусом, школьники 1 сентября
Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном, очном формате, — заявил Кравцов.
Ранее, как сообщалось, в Государственную думу был
В свою очередь Кравцов ранее
По словам министра, созданная в России цифровая среда, включающая отечественные систему видео-конференц-связи и социальную сеть, дополняет классическое образование и повышает его качество.