Участники «Нового величия» будут добиваться отмены приговора через ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/10e46dbe-d81f-11ea-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Осуждённые 6 августа по делу об экстремизме семеро членов молодёжного сообщества «Новое величие» готовы добиваться отмены приговора как в национальных судах, так и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявила адвокат главного фигуранта Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина.

Защита получившего максимальный срок члена группы пообещала «не оставить данную ситуацию».

Приговор, который сейчас был вынесен в том виде, в котором он есть, мы будем обжаловать в апелляционном порядке, в кассационном, если понадобится, а также в Верховном суде. Если исчерпаем все возможности в национальных судах, соответственно, в ЕСПЧ также будем добиваться отмены приговора, — приводит её слова ТАСС.

С ней солидарны и адвокаты других фигурантов, которые также готовы дойти до ЕСПЧ.

Люблинский суд Москвы приговорил участников молодёжного сообщества «Новое величие» Костыленкова, Крюкова и Карамзина к реальным срокам, Полетаева, Рощина, Павликову и Дубовик — к условным. Приговором судьи Александра Маслова Руслан Костыленков получил семь лет лишения свободы, Вячеслав Крюков — шесть лет лишения свободы, Пётр Карамзин — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, Максим Рощин — шесть лет и шесть месяцев условно, Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — шесть лет условно, Анна Павликова — четыре года условно.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).

Как писал NEWS.ru, ранее 6 августа из обвинения семерых участников «Нового величия» был исключён пункт об участии в экстремистском сообществе.