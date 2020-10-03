Участкового уволили из-за фальшивой справки в деле Ефремова

https://static.news.ru/photo/21a44abe-055d-11eb-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выдавшего поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в аварии с актёром Михаилом Ефремовым участкового уполномоченного полиции уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщил источник в органах.

Справка от участкового, предоставленная в суде, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП. Справка не соответствовала действительности, — сказал собеседник РИА Новости.

Стерхова во время судебных разбирательств пыталась доказать, что, несмотря на отсутствие штампа в паспорте, их отношения с Захаровым, в сущности, были семейными.

Женщина рассказала, что Захаров был ей очень близок, так как вместе они прожили 20 лет, имели общих друзей и всегда вместе отдыхали. Но Пресненский суд Москвы потерпевшей её не признал и вынес вердикт, что таковыми являются двое сыновей и брат Захарова.

Ефремов, который отказался от услуг Пашаева и подал новую жалобу на своего бывшего адвоката утверждает, что юрист оказывал на него давление в ходе судебного разбирательства. Сам он раскаивался в случившемся, но экс-защитник уговорил занять его другую позицию.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, Пашаев не знал, что предоставил суду поддельную справку.