Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, который нанёс смертельное ранение полковнику Владиславу Капустину на проходной Следственного комитета в Москве, может получить пожизненный срок.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного, — пояснила Петренко.
Григорьев напал на Капустина с ножом во время того, как полковник организовывал приём граждан у проходной ведомства в Техническом переулке. Нападавший был записан на приём, а сотрудник СК спустился к выходу из здания, чтобы пригласить посетителей в кабинет. Удар в область сердца стал смертельным. Он скончался в реанимации НИИ Склифосовского. Подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело, писал News.ru.
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