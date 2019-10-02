Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Москвы подал в суд иск на миллион рублей на компанию Apple. Он считает, что корпорация склонила его к гомосексуализму, и теперь его жизнь стала значительно хуже.

Об иске, автором которого стал Разумилов Д. Е., сообщает «Говорит Москва». В документе мужчина указывает, что несколько лет назад скачал из App Store приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019...