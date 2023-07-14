Убийце экс-командира подлодки «Краснодар» предъявили обвинение СК РФ: Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сергей Денисенко

Сергею Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Также мужчина обвиняется в незаконном обороте оружия.

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия, — рассказали в ведомстве.

Нападение на Ржицкого произошло утром 10 июля около спорткомплекса «Олимп». От полученных ранений он скончался на месте. По данным Telegram-канала SHOT, ранее Ржицкий командовал подводной лодкой «Краснодар», украинские СМИ приписывали ему ракетный обстрел Винницы в июле 2022 года.

Денисенко задержали на следующий день. При обыске у него нашли пистолет с глушителем, который, по версии следствия, может быть орудием убийства. Денисенко в совершении преступления сознался. Сообщалось, что он возглавлял клуб каратэ «Скиф», собиравший средства для ВСУ.

Денисенко показал следователям, как расстреливал Ржицкого. Сначала он выстрелил жертве в спину. Мужчина пригнулся и начал поворачиваться в сторону нападавшего. В этот момент подозреваемый сделал второй выстрел. Он добавил, что не помнит, стрелял ли в грудь потерпевшему, но снова открыл огонь, когда Ржицкий вновь оказался спиной к нему.