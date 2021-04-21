«Убери за собой»: Путин призвал усилить ответственность компаний за отходы

https://static.news.ru/photo/58885c3c-a288-11eb-a4e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания механизма расширенной ответственности производителей, чтобы те уделяли больше внимания вопросам утилизации мусора.

Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок, — подчеркнул он в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Глава государства поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности компаний за нанесение экологического вреда, а также предложил «окрасить» экологические платежи и направлять их на восстановление окружающей среды.

Путин подчеркнул, что подходы российских властей в области охраны окружающей среды носят принципиальный характер и не подлежат ревизии.

Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском и в некоторых других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить возникновения подобных экологических ситуаций, — сказал российский лидер.

Путин добавил, что принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы начался переход к так называемой экономике замкнутого цикла. По его словам, соответствующий механизм должен быть внедрён уже в 2021 году.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».