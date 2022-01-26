«У вас не «корона», по глазам вижу»: коллапс медицины на фоне «омикрона»

Ежедневно в России с 11 января фиксируется рост заболеваемости COVID-19, а последние шесть дней эти показатели неуклонно обновляют антирекорды прежних «волн». Пациенты, в том числе с признаками ОРВИ, жалуются на длинные очереди в поликлиниках. Московские власти уже объявили, что временно ограничат приём пациентов с «другими заболеваниями», призвав горожан «отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели». NEWS.ru пообщался с жителями столичного региона, которые в последние недели обращались за помощью в медучреждения, и узнал, с чем им пришлось столкнуться. В профсоюзе медработников «Действие», в свою очередь, указали, что помимо пандемийной нагрузки происходящее определяет «настоящая кадровая катастрофа» в отрасли.

Евгения, Одинцовский район Московской области:

— В январе у 20-летней дочери, студентки МГУ, поднялась температура до 41 градуса. Я позвонила в скорую, но они сказали, что не приедут, сказали, чтобы приняли анальгин, если не поможет, предложили набрать ванну холодной воды или поставить под холодный душ. В поликлинику не ездили, через пару дней температура спала. Что это было — непонятно, может, и коронавирус. При этом дочь не переводят на дистанционку, даже когда в группе выявили заболевших COVID-19.

Татьяна, Москва:

— Заболела в январе. Ситуация с ожиданием медиков обстоит так: дозвониться удалось достаточно быстро, перевели на врача, он сказал выпить таблетку, если через час не станет легче — перезвонить, бригада приедет. Полегчало, звонить не стали. На следующее утро попыталась вызвать врача на дом, ответил голосовой ответчик, спросил про температуру, мы ответили, что 39. Они сказали, что есть более срочные пациенты — маломобильные, с более тяжёлыми симптомами. Это выглядело странно — с температурой 39 очень тяжело передвигаться, а тем более сидеть в очередях.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате вчера пришлось поехать сразу в «красную зону», а не в поликлинику. Очередей там нет, передо мной было три человека и после меня пять-шесть, работает всё очень хорошо и быстро. Но, наверное, стоит уточнить, что это был вечер понедельника, вполне возможно, что по утрам всё иначе.

Лечение как таковое не назначили, послушали лёгкие, измерили кислород в крови, никаких хрипов не обнаружили, кислород в крови 99%. Дали бесплатные противовирусные (фавибирин) и жаропонижающие (парацетамол). Работу врачей в «красной зоне» оцениваю на 5/5: очень быстро, готовы были помочь сгенерировать полис, дали маску-респиратор (всем выдают), очень вежливые.

Екатерина, Королёв:

— У меня появились недомогание, кашель, насморк. Были обонятельные галлюцинации, а это признак коронавируса, но был ли он в реальности — не знаю. Диагноз так и не поставили, я отлежалась, ничего серьёзного не было.

Единственное, что могу сказать: доктор приехал на второй день после обращения, тест он не брал. Сказал: «У вас не „корона“, по глазам вижу». Прописал антибиотики, грудной сбор. Сказал, чтобы я не ссорилась с мужем и любила его. Всё. Вот и весь рецепт.

Что касается нашей поликлиники, то раньше у нас было 10 терапевтов, а осталось четыре. Мне врач сказал, что медперсонал увольняется, многие не выдерживают нагрузки.

Андрей, Дзержинский:

— Вчера мы с женой почувствовали себя плохо, состояние такое, будто голова, туловище, руки и ноги не свои. Подумали купить экспресс-тест на COVID-19, но оказалось, что в аптеке поблизости его нет. Пошёл в дзержинскую городскую поликлинику, но там, кажется, из девяти терапевтов работали только два, остальные уволились, но это отдельная история. К этим двум несчастным сотрудникам было столпотворение — очередь примерно из 40–50 посетителей к каждому. Из-за загруженности там просят рентгенологов, оториноларингологов и урологов выйти на приём как терапевтов.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Я пришёл в поликлинику после обеда, при мне женщина сидела там около восьми часов, причём ей официально подтвердили коронавирус, у неё уже пневмония началась, и никто ей не оказывал никакой помощи! Когда пришёл туда, несчастные медсёстры дали мне направление, я просидел около трёх с половиной часов, но так и не попал на приём. Многие тоже ушли, так и, например, не закрыв больничные. Сегодня вновь решил пойти, но мне пришло сообщение, что поликлинику закрыли на карантин. То есть теперь я не попаду туда. Многие соседи тоже заболели, дети заражаются, люди жалуются, что невозможно попасть на приём — врачи поувольнялись и нагрузка сильно выросла. А ещё сегодня помимо сообщения про карантин в поликлинике мне пришло СМС от одной из частных клиник с приглашением пройти тест на антитела. Уж не знаю, случайность ли это или что-то другое.

В Дзержинском раньше была своя скорая помощь, но потом станцию упразднили и передали парк в Люберцы, откуда машины почти не ездят к нам. Иногда прямым текстом говорят: «Будешь умирать и мочиться кровью, тогда приедем».

Два фактора

Ранее стало известно, что в поликлиниках Московской области образовались огромные очереди, некоторые люди ожидают приёма врача, стоя на улице. Это случилось после того, как в медучреждениях региона потоки больных были разделены на две группы, терапевты работают с восьми часов утра до восьми часов вечера, а плановый приём узкопрофильными специалистами ограничен. Из-за изменения порядка приёма пациентов в связи с ростом заболеваемости COVID-19 аналогичная ситуация сложилась в Москве, Петербурге и других городах, где люди часами ждут приёма врача в боксах или на улице, а также не могут оперативно вызвать медиков на дом.

В столичном департаменте здравоохранения признали , что «только за последние две недели число заболевших коронавирусом и ОРВИ выросло в пять раз». Из-за особенностей штамма «омикрон» «основная нагрузка ложится на амбулаторное звено», поэтому «поликлиника обеспечивает лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ». В связи с этим власти просят москвичей «отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели», объявив, что «приём по другим нозологиям будет временно ограничен».

Также за последние две недели в Москве зафиксирован беспрецедентный 14-кратный рост заболеваемости COVID-19 среди детей и 10-кратное увеличение их госпитализаций. Поэтому власти решили закрыть на три недели плановые госпитализации в детские больницы, за исключением пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Как сообщил NEWS.ru председатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал, происходящее складывается из двух основных проблем.

Здесь ничего нового нет в сравнении с тем, что было в первом полугодии 2020 года, когда пандемия начиналась. Тут есть два фактора. Один связан с самой пандемией, а вызвавший очередную волну штамм «омикрон» с его высокой контагиозностью дополнительно усиливает проблему с доступностью медицинской помощи. Второй фактор связан с проблемами в организации системы здравоохранения — у нас в полтора-два раза занижено количество медицинских работников по важнейшим направлениям. В условиях пандемии медработники болеют и умирают, а иногда просто психологически не выдерживают возросших нагрузок, тяжёлых условий труда на фоне низких зарплат. Всё это, собственно, приводит к усугублению ситуации. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что правительство РФ с прошлого года откладывает старт пилотного проекта по внедрению новой отраслевой системы оплаты труда в семи регионах. Изначально его хотели запустить с 1 ноября 2021 года, сейчас наметили на середину 2022 года, но не исключено, что сроки вновь будут сдвинуты, не исключает Коновал. Новая система, по его словам, предполагает «существенное увеличение заработных плат медработников в расчёте на ставку, а не как в майских указах — за счёт повышения нагрузки». Это позволило бы начать постепенно решать кадровую проблему.

Существенный эффект от внедрения этой системы мы могли бы получить не ранее чем года через полтора-два. Но пока мы имеем то, что имеем, и без изменения системы будем свидетелями развивающейся кадровой катастрофы, — подчеркнул профсоюзный лидер.

Он отметил, что сейчас медработники в Башкортостане и Московской области готовят акции протеста против перегрузок, требуя от властей выделения денег на решение проблемы недокомплекта персонала либо выплаты их в виде надбавок тем сотрудникам, которые работают свыше нормы. В Подмосковье о ситуации в системе здравоохранения говорит тот факт, что почти всех младших медсестёр перевели в уборщицы. Это, как подчёркивает Андрей Коновал, показывает отношение и к медработникам, и к пациентам.