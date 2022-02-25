У сервисов трёх российских банков и «Ростелекома» произошёл массовый сбой

В работе российских банков ВТБ, «Сбера», Райффайзенбанка и провайдера «Ростелеком» случились крупные сбои, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Ранее против нескольких российских банков, в том числе «Сбера» и ВТБ, были введены экономические санкции со стороны западных стран.

Отмечается, что из-за сбоя в работе сервисов клиенты испытывают проблемы в мобильных приложениях, а также с переводами денег и осуществлением платежей.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России в связи с проведением спецоперации в Донбассе. Вашингтон заблокирует счета крупных российских банков, в числе которых ВТБ, «Сбер», Газпромбанк, а также может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

Примеру США последовала Канада, которая ввела ограничения против 58 физических и юридических лиц. В их число попали депутаты Госдумы и ряд российских банков.