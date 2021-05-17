У СКР появилась версия о «вербовке» казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/bacbd338-b700-11eb-8ada-96000091f725_660.jpg Ильназ Гилявиев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Следователи СКР проверяют версию о том, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, мог быть завербован. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Следователи допускают, что Галявиеву могли «промыть мозги» и внедрить те идеи, которые он высказывал перед нападением и после него, во время допросов. Общаясь в соцсетях, молодой человек мог стать объектом манипуляции, не осознавая этого.

Для проверки этой версии сотрудники СКР изучают аккаунты стрелка, в том числе и на игровой платформе Steam. Там Галявиев проводил достаточно много времени.

Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил утром 11 мая. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В настоящее время он находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году нападавшему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Тем не менее ему выдали разрешение на владение оружием.

На допросе Галявиев заявил, что летом прошлого года в нём начал пробуждаться монстр и ненависть ко всем. Позднее он осознал себя богом. На вопрос полицейского о том, кто подсказал ему эту мысль, молодой человек заявил, что додумался до этого сам. Он также отрёкся от своих родителей.

Тётя стрелка, посмотрев видео допроса, удивилась резкой перемене в поведении племянника. Она предположила, что это могло произойти под влиянием компьютера или секты.