https://static.news.ru/photo/d72174a2-cf48-11ea-8d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологической центр.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 20:52 (15:52 по Москве) в акватории уезда Хуалянь. Эпицентр подземного толчка находился на глубине 50 км. При этом информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано 18 июля у берегов островного государства Самоа в Тихом океане, передают сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр природного явления находился в 236 км к юго-западу от столицы страны города Апиа (население около 40 тысяч человек), а также на расстоянии 144 км к северо-востоку от города Хихифо, который является административным центром округа Ниуа.