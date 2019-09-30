https://static.news.ru/photo/812870ee-e391-11e9-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Кудрявцев Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

У 75-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, обнаружили рак. Об этом рассказал адвокат Евгений Смирнов.

В СИЗО «Лефортово» нашему подзащитному врачи изолятора поставили диагноз рак. С сегодняшнего дня Кудрявцев проходит обследование в онкоцентре в Москве, — передаёт слова Смирнова ТАСС.

По версии следствия, Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия.

Сам специалист виновным себя не признаёт. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе.

Как ранее писал News.ru, Кудрявцева отпустили из СИЗО. Мера пресечения мужчине изменена на подписку о невыезде.