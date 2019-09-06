При осмотре жилища 36-летнего уроженца Казахстана Башита Карабалаева, задержанного за нападение на дом председателя ЦИК, следователи нашли вещи, явно ему не принадлежащие, например несколько фаллоимитаторов. По некоторым данным, они числятся в списке пропавших во время кражи из другого коттеджа посёлка «Лес и Река».
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Как писал News.ru, Следственный комитет России продолжает расследование разбойного нападения на Памфилову. В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления доставлен на допрос. Ещё до задержания предполагаемого преступника ведомство собрало сведения и доказательства, указывающие на его причастность к нападению.