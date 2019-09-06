https://static.news.ru/photo/bc6ea306-d22c-11e9-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

При осмотре жилища 36-летнего уроженца Казахстана Башита Карабалаева, задержанного за нападение на дом председателя ЦИК, следователи нашли вещи, явно ему не принадлежащие, например несколько фаллоимитаторов. По некоторым данным, они числятся в списке пропавших во время кражи из другого коттеджа посёлка «Лес и Река».

Как сообщил «МК» источник в следственных органах, кому принадлежат фаллоимитаторы и откуда он их взял, Карабалаев пояснить не смог. Известно, что он приехал в Россию около пяти лет назад и последнее время проживал в лесу в самодельной хижине, так как не мог устроиться на работу.

Как писал News.ru, Следственный комитет России продолжает расследование разбойного нападения на Памфилову. В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления доставлен на допрос. Ещё до задержания предполагаемого преступника ведомство собрало сведения и доказательства, указывающие на его причастность к нападению.