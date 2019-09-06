Следственный комитет России продолжает расследование разбойного нападения на председателя ЦИК Эллу Памфилову. В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления доставлен на допрос.
Ещё до задержания предполагаемого преступника ведомство собрало сведения и доказательства, указывающие на его причастность к нападению, гласит сообщение на официальном
Как ранее сообщал News.ru, подозреваемого в нападении на Памфилову задержала подмосковная полиция. Позже СМИ раскрыли имя задержанного — им оказался 36-летний уроженец Средней Азии Башит Карабалаев.