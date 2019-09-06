https://static.news.ru/photo/bc6195c8-d180-11e9-802f-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следственный комитет России продолжает расследование разбойного нападения на председателя ЦИК Эллу Памфилову. В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления доставлен на допрос.

Ещё до задержания предполагаемого преступника ведомство собрало сведения и доказательства, указывающие на его причастность к нападению, гласит сообщение на официальном сайте СК РФ. Для допроса подозреваемого доставили в Главное следственное управление СК России.

Как ранее сообщал News.ru, подозреваемого в нападении на Памфилову задержала подмосковная полиция. Позже СМИ раскрыли имя задержанного — им оказался 36-летний уроженец Средней Азии Башит Карабалаев.