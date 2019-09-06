https://static.news.ru/photo/75341abe-d170-11e9-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Злоумышленника, напавшего в ночь на 6 сентября на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, задержали. Им оказался 36-летний уроженец одной из республик Средней Азии.

В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление произошло в подмосковной Истре. Неизвестный вломился на частную территорию ночью 6 сентября. Предположительно, он воспользовался приоткрытым для кота окном. Мужчина несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.

Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», писал News.ru.