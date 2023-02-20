У Костомарова выявили новые осложнения РЕН ТВ: у Костомарова обнаружили кусок забитых сосудов в голове, его почки плохо справляются с жидкостью

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Врачи обнаружили у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова кусок забитых сосудов в голове, а его почки с трудом справляются с обработкой жидкости, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, крупного отека мозга пока удалось избежать.

Есть небольшой кусочек забитых сосудов в голове, но сильного отека нет, — отметил собеседник.

Источник РЕН ТВ также добавил, что печень спортсмена оказалась поврежденной от избыточного употребления лекарств. Журналисты уточняют, что внутренние органы фигуриста страдают от отеков.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что у Костомарова поражена четверть головного мозга из-за кровоизлияния и гематомы в лобной доле. По данным канала, фигурист находится в критическом состоянии. Источник уточнил, что, по мнению его докторов, причиной поражения мозга могла стать инфекция от отита. Авторы публикации утверждают, что именно она спровоцировала новые образования в лобной, правой затылочной и левой теменной областях, а также поражения белого и серого вещества мозга, которые сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.

Заведующий медицинской частью и врач общей практики Денис Прокофьев ранее заявил, что сильнейшая бактериальная инфекция, вероятно, стала причиной некроза у Костомарова. Медик добавил, что некроз вряд ли начался из-за того, что спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, в таком случае отмирание тканей может начаться только при гипоксии и неадекватной терапии.