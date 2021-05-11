У казанского стрелка не нашли отклонений при выдаче разрешения на оружие

https://static.news.ru/photo/4341a0a0-b268-11eb-96bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психиатр, выдавшая справку на получение оружия казанскому стрелку, не обнаружила у него никаких отклонений. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Врач рассказала следователям в ходе допроса, что не помнит каких-либо индивидуальных особенностей молодого человека, поскольку через неё в течение дня проходит много людей. Однако, если бы возникли хоть малейшие подозрения на его счёт, она сразу же направила бы его на расширенное медицинское обследование.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и 20 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что нападавший получил разрешение на оружие в конце апреля. Прокуратура намерена проверить законность выдачи ему этого документа.